PHOTO COURTESY OF WIKIPEDIA
The 2026 FIFA World Cup is set to begin in June 2026! Now, the schedules are set!
The 2026 FIFA World Cup is set to unfold across North America, with 11 host cities throughout Canada, Mexico, and the United States welcoming matches during the summer tournament. Forty-eight countries, the largest number in the history of the tournament, will compete.
The competition kicks off on June 11, 2026, when co-host Mexico opens the event in Mexico City. The United States (Los Angeles) and Canada (Toronto) begin their campaigns the following day. Group-stage play continues through June 27, with the ﬁnal round of matches in each group scheduled simultaneously to ensure fairness. From there, the top two nations in each group—plus the eight highest-ranking thirdplace teams—progress to the knockout phase, which begins June 28 with the Round of 32.
Note: Stadiums with corporate naming rights will be temporarily renamed during the World Cup. FIFA’s sponsorship policies prohibit the use of branded stadium titles, so venues will be referenced by city-based names throughout the tournament.
United States (Group D)
• June 12, 9 p.m. vs. Paraguay — Los Angeles
• June 19, 3 p.m. vs. Australia — Seattle
• June 25, 10 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Los Angeles Mexico (Group A)
• June 11, 3 p.m. vs. South Africa — Mexico City
• June 18, 9 p.m. vs. South Korea — Guadalajara
• June 24, 9 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Mexico City
South Africa (Group A)
• June 11, 3 p.m. vs. Mexico — Mexico City
• June 18, Noon vs. Playoff Qualiﬁer — Atlanta
• June 24, 9 p.m. vs. South Korea — Monterrey
South Korea (Group A)
• June 11, 10 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Guadalajara
• June 18, 9 p.m. vs. Mexico — Guadalajara
• June 24, 9 p.m. vs. South Africa — Monterrey Group A Playoff Qualiﬁer
(Denmark / North Macedonia / Czech Republic / Ireland)
• June 11, 10 p.m. vs. South Korea — Guadalajara
• June 18, Noon vs. South Africa — Atlanta
• June 24, 9 p.m. vs. Mexico — Mexico City
Canada (Group B)
• June 12, 3 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Toronto
• June 18, 6 p.m. vs. Qatar — Vancouver
• June 24, 3 p.m. vs. Switzerland — Vancouver Group B Playoff Qualiﬁer
(Italy / Northern Ireland / Wales / Bosnia and Herzegovina)
• June 12, 3 p.m. vs. Canada — Toronto
• June 18, 3 p.m. vs. Switzerland
• June 24, 3 p.m. vs. Qatar — Seattle
Qatar (Group B)
• June 13, 3 p.m. vs. Switzerland — San Francisco Bay Area
• June 18, 6 p.m. vs. Canada — Vancouver
• June 24, 3 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Seattle
Switzerland (Group B)
• June 13, 3 p.m. vs. Qatar — San Francisco Bay Area
• June 18, 3 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Los Angeles
• June 24, 3 p.m. vs. Canada — Vancouver
Brazil (Group C)
• June 13, 6 p.m. vs. Morocco — New York/New Jersey
• June 19, 9 p.m. vs. Haiti — Philadelphia
• June 24, 6 p.m. vs. Scotland — Miami
Morocco (Group C)
• June 13, 6 p.m. vs. Brazil — New York/New Jersey
• June 19, 6 p.m. vs. Scotland — Boston
• June 24, 6 p.m. vs. Haiti — Atlanta
Haiti (Group C)
• June 13, 9 p.m. vs. Scotland — Boston
• June 19, 9 p.m. vs. Brazil — Philadelphia
• June 24, 6 p.m. vs. Morocco — Atlanta
Scotland (Group C)
• June 13, 9 p.m. vs. Haiti — Boston
• June 19, 6 p.m. vs. Morocco — Boston
• June 24, 6 p.m. vs. Brazil — Miami
Paraguay (Group D)
• June 12, 9 p.m. vs. USA — Los Angeles
• June 19, Midnight vs. Playoff Qualiﬁer — San Francisco Bay Area
• June 25, 10 p.m. vs. Australia — San Francisco Bay Area
Australia (Group D)
• June 13, Midnight vs. Playoff Qualiﬁer — Vancouver
• June 19, 3 p.m. vs. USA — Seattle
• June 25, 10 p.m. vs. Paraguay — San Francisco Bay Area
Group D Playoff Qualiﬁer
(Turkey / Romania / Slovakia / Kosovo)
• June 13, Midnight vs. Australia — Vancouver
• June 19, Midnight vs. Paraguay — San Francisco Bay Area
• June 25, 10 p.m. vs. USA — Los Angeles
Germany (Group E)
• June 14, 1 p.m. vs. Curaçao — Houston
• June 20, 4 p.m. vs. Ivory Coast — Toronto
• June 25, 4 p.m. vs. Ecuador — New York/New Jersey
Curaçao (Group E)
• June 14, 1 p.m. vs. Germany — Houston
• June 20, 8 p.m. vs. Ecuador — Kansas City
• June 25, 4 p.m. vs. Ivory Coast — Philadelphia
Ivory Coast (Group E)
• June 14, 7 p.m. vs. Ecuador — Philadelphia
• June 20, 4 p.m. vs. Germany — Toronto
• June 25, 4 p.m. vs. Curaçao — Philadelphia
Ecuador (Group E)
• June 14, 7 p.m. vs. Ivory Coast — Philadelphia
• June 20, 8 p.m. vs. Curaçao — Kansas City
• June 25, 4 p.m. vs. Germany — New York/New Jersey
Netherlands (Group F)
• June 14, 4 p.m. vs. Japan — Dallas
• June 20, 1 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Houston
• June 25, 7 p.m. vs. Tunisia — Kansas City
Japan (Group F)
• June 14, 4 p.m. vs. Netherlands — Dallas
• June 20, Midnight vs. Tunisia — Monterrey
• June 25, 7 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Dallas
Group F Playoff Qualiﬁer
(Ukraine / Sweden / Poland / Albania)
• June 14, 7 p.m. vs. Tunisia — Monterrey
• June 20, 1 p.m. vs. Netherlands — Houston
• June 25, 7 p.m. vs. Japan — Dallas Tunisia (Group F)
• June 14, 10 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Monterrey
• June 20, Midnight vs. Japan — Monterrey
• June 25, 7 p.m. vs. Netherlands — Kansas City
Belgium (Group G)
• June 15, 3 p.m. vs. Egypt — Seattle
• June 21, 3 p.m. vs. Iran — Los Angeles
• June 26, 11 p.m. vs. New Zealand — Vancouver Egypt (Group G)
• June 15, 3 p.m. vs. Belgium — Seattle
• June 21, 9 p.m. vs. New Zealand — Vancouver
• June 26, 11 p.m. vs. Iran — Seattle
Iran (Group G)
• June 15, 9 p.m. vs. New Zealand — Los Angeles
• June 21, 3 p.m. vs. Belgium — Los Angeles
• June 26, 11 p.m. vs. Egypt — Seattle
New Zealand (Group G)
• June 15, 9 p.m. vs. Iran — Los Angeles
• June 21, 9 p.m. vs. Egypt — Vancouver
• June 26, 11 p.m. vs. Belgium — Vancouver
Spain (Group H)
• June 15, Noon vs. Cabo Verde — Atlanta
• June 21, Noon vs. Saudi Arabia — Atlanta
• June 26, 8 p.m. vs. Uruguay — Guadalajara
Cape Verde (Group H)
• June 15, Noon vs. Spain — Atlanta
• June 21, 6 p.m. vs. Uruguay — Miami
• June 26, 8 p.m. vs. Saudi Arabia — Houston
Saudi Arabia (Group H)
• June 15, 6 p.m. vs. Uruguay — Miami
• June 21, Noon vs. Spain — Atlanta
• June 26, 8 p.m. vs. Cabo Verde — Houston
Uruguay (Group H)
• June 15, 6 p.m. vs. Saudi Arabia — Miami
• June 21, 6 p.m. vs. Cabo Verde — Miami
• June 26, 8 p.m. vs. Spain — Guadalajara
France (Group I)
• June 16, 3 p.m. vs. Senegal — New York/New Jersey
• June 22, 5 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Philadelphia
• June 26, 3 p.m. vs. Norway — Boston
Senegal (Group I)
• June 16, 3 p.m. vs. France — New York/New Jersey
• June 22, 8 p.m. vs. Norway — New York/New Jersey
• June 26, 3 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Toronto
Group I Playoff Qualiﬁer
(Iraq / Bolivia / Suriname)
• June 16, 6 p.m. vs. Norway — Boston
• June 22, 5 p.m. vs. France — Philadelphia
• June 26, 3 p.m. vs. Senegal — Toronto
Norway (Group I)
• June 16, 6 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Boston
• June 22, 8 p.m. vs. Senegal — New York/New Jersey
• June 26, 3 p.m. vs. France — Boston
Argentina (Group J)
• June 16, 9 p.m. vs. Algeria — Kansas City
• June 22, 1 p.m. vs. Austria — Dallas
• June 27, 10 p.m. vs. Jordan — Dallas
Algeria (Group J)
• June 16, 9 p.m. vs. Argentina — Kansas City
• June 22, 11 p.m. vs. Jordan — San Francisco Bay Area
• June 27, 10 p.m. vs. Austria — Kansas City
Austria (Group J)
• June 16, Midnight vs. Jordan — San Francisco Bay Area
• June 22, 1 p.m. vs. Argentina — Dallas
• June 27, 10 p.m. vs. Algeria — Kansas City
Jordan (Group J)
• June 16, Midnight vs. Austria — San Francisco Bay Area
• June 22, 11 p.m. vs. Algeria — San Francisco Bay Area
• June 27, 10 p.m. vs. Argentina — Dallas
Portugal (Group K)
• June 17, 1 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Houston
• June 23, 1 p.m. vs. Uzbekistan — Houston
• June 27, 7:30 p.m. vs. Colombia — Miami
Group K Playoff Qualiﬁer
(DR Congo / Jamaica / New Caledonia)
• June 17, 1 p.m. vs. Portugal — Houston
• June 23, 10 p.m. vs. Colombia — Guadalajara
• June 27, 7:30 p.m. vs. Uzbekistan — Atlanta
Uzbekistan (Group K)
• June 17, 10 p.m. vs. Colombia — Mexico City
• June 23, 1 p.m. vs. Portugal — Houston
• June 27, 7:30 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Atlanta
Colombia (Group K)
• June 17, 10 p.m. vs. Uzbekistan — Mexico City
• June 23, 10 p.m. vs. Playoff Qualiﬁer — Guadalajara
• June 27, 7:30 p.m. vs. Portugal — Miami
England (Group L)
• June 17, 4 p.m. vs. Croatia — Dallas
• June 23, 4 p.m. vs. Ghana — Boston
• June 27, 5 p.m. vs. Panama — New York/New Jersey
Croatia (Group L)
• June 17, 4 p.m. vs. England — Dallas
• June 23, 7 p.m. vs. Panama — Toronto
• June 27, 5 p.m. vs. Ghana — Philadelphia
Ghana (Group L)
• June 17, 7 p.m. vs. Panama — Toronto
• June 23, 4 p.m. vs. England — Boston
• June 27, 5 p.m. vs. Croatia — Philadelphia
Panama (Group L)
• June 17, 7 p.m. vs. Ghana — Toronto
• June 23, 7 p.m. vs. Croatia — Toronto
• June 27, 5 p.m. vs. England — New York/New Jersey
Knockout Stage Schedule
• Round of 32: June 28–July 3
• Round of 16: July 4–7
• Quarterﬁnals: July 9–11 — Foxborough, Inglewood, Miami Gardens, Kansas City
• Semiﬁnals: July 14–15 — Arlington & Atlanta
• Third-Place Match: July 18 — Miami Gardens
• Final: July 19 — East Rutherford, New Jersey
